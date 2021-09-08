Гарет САУТГЕЙТ: «Переход Роналду – прекрасно для других форвардов МЮ»

Наставник сборной Англии – о возвращении Криштиану Роналду в АПЛ

  • 08.09.2021 15:25
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Гарет САУТГЕЙТ: «Переход Роналду – прекрасно для других форвардов МЮ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что его не волнует тот факт, что возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» может поставить под угрозу игровую практику английских форвардов МЮ:

«Они уже привыкли к высокой конкуренции в АПЛ на постоянной основе. Переход Роналду для других форвардов МЮ – это прекрасно. Кто будет в стартовом составе, а кто нет – это уже решать тренерам клуба».

Вчера Роналду приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sky Sports

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