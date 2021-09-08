Гарет САУТГЕЙТ: «Переход Роналду – прекрасно для других форвардов МЮ»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что его не волнует тот факт, что возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» может поставить под угрозу игровую практику английских форвардов МЮ:
«Они уже привыкли к высокой конкуренции в АПЛ на постоянной основе. Переход Роналду для других форвардов МЮ – это прекрасно. Кто будет в стартовом составе, а кто нет – это уже решать тренерам клуба».
Вчера Роналду приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Sky Sports
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