Ворскла внесла бразильского форварда в заявку на сезон

Лукас Ранжел будет выступать за полтавскую команду под №73

  • 08.09.2021 14:20
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Ворскла внесла бразильского форварда в заявку на сезон
© ФК Ворскла

Бразильский легионер «Ворсклы» Нунес Гонсалвес Лукас Ранжел внесен УПЛ в заявку на сезон 2021/2022. 26-летний футболист будет выступать под №73.

Четыре дня назад, в рамках контрольного матча с «Металлистом 1925» (1:2), который проходил на стадионе «Лтава», Лукас забил первый гол в новой команде, в своем фирменном стиле забив головой после высокой подачи от Амилькара Коджови.

Ранжел может дебютировать за «Ворсклу» уже в ближайшем домашнем матче «бело-зеленых» против черниговской «Десны», который состоится 12-го сентября в 19:30.

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Источник — ФК Ворскла

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