Олег ШЕЛАЕВ: «Играть за Волчанск мне предложил Березовчук»

Экс-игрок сборной Украины – о возобновлении профессиональной карьеры

  • 08.09.2021 13:27
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Олег ШЕЛАЕВ: «Играть за Волчанск мне предложил Березовчук»
© ФК Металлист. Олег Шелаев

Бывший полузащитник сборной Украины, «Металлиста» и «Днепра» Олег Шелаев объяснил, почему решил возобновить карьеру в 44 года и играть за «Волчанск» во Второй лиге.

«Я завершил карьеру в большом футболе в 2014 году, защищая цвета «Металлиста». Однако нельзя сказать, что после этого я повесил бутсы на гвоздь, ибо играл на аматорском уровне, в частности, в чемпионате ААФУ за «Волчанск». А в последнее время выступал в первенстве Днепра за AM-ESTATE, даже заняли первое место. Там моими одноклубниками были Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Сергей Кравченко, которые в особом представлении не нуждаются…

Когда перед началом сезона «Волчанск» возглавил мой бывший партнер по «Металлисту» Андрей Березовчук, то он и предложил стать играющим тренером. Все же, в «Волчанске» наряду с несколькими опытными футболистами, хватает молодежи. После недолгих раздумий, я согласился», - сказал Шелаев.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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