Экс-игрок сборной Украины возобновил профессиональную карьеру

Олег Шелаев подписал контракт с Волчанском

  • 18.08.2021 14:14
  • 1388 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-игрок сборной Украины возобновил профессиональную карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

44-летний бывший игрок сборной Украины возвращается на футбольное поле. Полузащитник Олег Шелаев, за плечами которого 412 матчей в украинском высшем дивизионе, подписал контракт с дебютантом Второй лиги «Волчанском». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и один гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был «Металлист», за который он играл с 2009 по 2014 год. До этого он защищал цвета «Зари», «Шахтера», «Днепра», донецкого «Металлурга» и «Кривбасса».

В 2017-2019 годах футболист уже играл за «Волчанск» на аматорском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютирует во Второй лиге. В первых четырех турах команда Андрея Березовчука набрала 4 очка и занимает 12-е место в группе Б.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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Комментарии
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.08.2021 14:39
    0
    До сих пор с мефодичем в Луганске плакат есть. Спасибо Олегу что его подарил. 11 украинцев Днепра никогда не забуду
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