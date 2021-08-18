Экс-игрок сборной Украины возобновил профессиональную карьеру

44-летний бывший игрок сборной Украины возвращается на футбольное поле. Полузащитник Олег Шелаев, за плечами которого 412 матчей в украинском высшем дивизионе, подписал контракт с дебютантом Второй лиги «Волчанском». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и один гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был «Металлист», за который он играл с 2009 по 2014 год. До этого он защищал цвета «Зари», «Шахтера», «Днепра», донецкого «Металлурга» и «Кривбасса».

В 2017-2019 годах футболист уже играл за «Волчанск» на аматорском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютирует во Второй лиге. В первых четырех турах команда Андрея Березовчука набрала 4 очка и занимает 12-е место в группе Б.