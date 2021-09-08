Игорь ЛУЧКЕВИЧ: «В матче с чехами результат не будет на первом месте»

Экс-игрок сборной Украины Игорь Лучкевич поделился своими мыслями накануне контрольного поединка национальной команды с Чехией.

«На мой взгляд, сегодня результат не будет на первом месте. Для исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова важно будет проверить в деле футболистов, у которых не было игровой практики, частности, вратаря Дмитрия Ризныка и просмотреть резервистов из расширенного списка кандидатов в сборную. Вот почему я считаю, что поединок в Пльзене имеет большое значение. Тем более, что чехи играют в несколько другом стиле, чем предыдущие наши визави - казахи, французы и поэтому будет возможность взять на вооружение другие тактические схемы, которые пригодятся в будущем.

Чувствовалась ли «рука» Петракова в поединках проведенных сборной Украины под его руководством? С французами наши приятно удивили домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений. Надеюсь, что мы увидим интересные наработки в исполнении сборной Украины и сегодня. Они обязательно станут подспорьем в поиске самых коротких путей к воротам соперников», - сказал Лучкевич.

Напомним, что товарищеский поединок Чехия – Украина начнется 8 сентября в 21.45.