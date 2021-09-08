Месси и Неймар не сыграют за ПСЖ в ближайшем матче

Французский клуб не досчитается двух звезд

  • 08.09.2021 12:00
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Месси и Неймар не сыграют за ПСЖ в ближайшем матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ряд важных игроков ПСЖ не смогут сыграть за клуб в ближайшем матче 5-го тура чемпионата Франции. 11 сентября парижане сыграют с «Клермоном».

Как сообщает RMC Sport, в этой игре не примут участие звезды клуба Лео Месси и Неймар. Также матч пропустят Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Отмечается, что футболисты будут задействованы за свои сборные Аргентины и Бразилии, которые в ночь на 10 сентября сыграют в рамках отбора на чемпионат мира. Таким образом, игроки ПСЖ не успеют вернуться в расположение клуба.

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Источник — RMC Sport

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