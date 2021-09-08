Ярмоленко вошел в заявку Вест Хэма на групповой турнир Лиги Европы

Украинский вингер должен помочь «молотобойцам» в еврокубках

  • 08.09.2021 11:39
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Ярмоленко вошел в заявку Вест Хэма на групповой турнир Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко включен в заявку на Лигу Европы, где английский клуб сыграет в одной группе с австрийским «Рапидом», бельгийским «Генком» и хорватским «Динамо» из Загреба.

Вратари: Лукаш Фабианьски, Альфонс Ареоля, Дэвид Мартин, Даррен Рэндолф

Защитники: Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артюр Масуаку

Полузащитники: Пабло Форнальс, Никола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Андрей Ярмоленко, Мануэль Лансини, Джеррод Боуэн, Саид Бенрахма

Нападающие: Микаил Антонио

Как видим, Ярмоленко значится среди 23 футболистов, внесенных тренерским штабом «Вест Хэма». Первый матч в еврокубках «молотобойцы» проведут 16 сентября против загребского «Динамо».

Напомним, ранее Андрей Ярмоленко провел 100-й матч за сборную Украины.

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Источник — УЕФА

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