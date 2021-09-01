Андрей Ярмоленко провел 100-й матч за сборную Украины

Поединок с Казахстаном стал 100-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Он стал четвертым игроком после Анатолия Тимощука, Андрея Шевченко и Руслана Ротаня, достигшим этого рубежа. 35 раз Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 29 - в чемпионатах мира, 27 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.

В 70 матчах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 23-х - «Вест Хэм» и в 7 - дортмундскую «Боруссию», 37 раз ставил Ярмоленко в состав Андрей Шевченко, 35 - Михаил Фоменко, 14 - Олег Блохин, 6 - Алексей Михайличенко, 4 - Юрий Калитвинцев, 2 - Андрей Баль, по 1 - Мирон Маркевич и Александр Петраков.

К слову, юбилейным поединок с Казахстаном стал и для еще двух игроков. Роман Яремчук провел 30-й матч за национальную сборную, а Виталий Миколенко - 20-й.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ 1. Анатолий ТИМОЩУК 144 45 28 - 8 63 2. Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 3. Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 Андрей ЯРМОЛЕНКО 100 29 27 7 2 35 5. Олег ГУСЕВ 98 32 21 - 3 42 Андрей ПЯТОВ 98 34 29 6 1 28 7. Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 8. Евгений КОНОПЛЯНКА 86 19 23 5 2 37 9. Сергей РЕБРОВ 75 28 18 - 4 25 10. Андрей ВОРОНИН 74 21 21 - 2 30

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.