Андрей Ярмоленко провел 100-й матч за сборную Украины

Поединок с Казахстаном стал 100-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Он стал четвертым игроком после Анатолия Тимощука, Андрея Шевченко и Руслана Ротаня, достигшим этого рубежа. 35 раз Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 29 - в чемпионатах мира, 27 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.
В 70 матчах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 23-х - «Вест Хэм» и в 7 - дортмундскую «Боруссию», 37 раз ставил Ярмоленко в состав Андрей Шевченко, 35 - Михаил Фоменко, 14 - Олег Блохин, 6 - Алексей Михайличенко, 4 - Юрий Калитвинцев, 2 - Андрей Баль, по 1 - Мирон Маркевич и Александр Петраков.
К слову, юбилейным поединок с Казахстаном стал и для еще двух игроков. Роман Яремчук провел 30-й матч за национальную сборную, а Виталий Миколенко - 20-й.
Топ-10 гвардейцев сборной Украины
|
|
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
1.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
144
|
45
|
28
|
-
|
8
|
63
|
2.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
111
|
45
|
29
|
-
|
1
|
36
|
3.
|
Руслан РОТАНЬ
|
100
|
30
|
16
|
-
|
5
|
49
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
100
|
29
|
27
|
7
|
2
|
35
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
32
|
21
|
-
|
3
|
42
|
|
Андрей ПЯТОВ
|
98
|
34
|
29
|
6
|
1
|
28
|
7.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
8.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
86
|
19
|
23
|
5
|
2
|
37
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
75
|
28
|
18
|
-
|
4
|
25
|
10.
|
Андрей ВОРОНИН
|
74
|
21
|
21
|
-
|
2
|
30
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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