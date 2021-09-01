Андрей Ярмоленко провел 100-й матч за сборную Украины

Ярмоленко стал четвертым «сотником» нашей национальной дружины

  • 01.09.2021 17:58
  • 488 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей Ярмоленко провел 100-й матч за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Поединок с Казахстаном стал 100-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Он стал четвертым игроком после Анатолия Тимощука, Андрея Шевченко и Руслана Ротаня, достигшим этого рубежа. 35 раз Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 29 - в чемпионатах мира, 27 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.

В 70 матчах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 23-х - «Вест Хэм» и в 7 - дортмундскую «Боруссию», 37 раз ставил Ярмоленко в состав Андрей Шевченко, 35 -  Михаил Фоменко, 14 - Олег Блохин, 6 - Алексей Михайличенко, 4 - Юрий Калитвинцев, 2 - Андрей Баль, по 1 - Мирон Маркевич и Александр Петраков.

К слову, юбилейным поединок с Казахстаном стал и для еще двух игроков. Роман Яремчук провел 30-й матч за национальную сборную, а Виталий Миколенко - 20-й.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

 

 

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

1.

Анатолий ТИМОЩУК

144

45

28

-

8

63

2.

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

3.

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

 

Андрей ЯРМОЛЕНКО

100

29

27

7

2

35

5.

Олег ГУСЕВ

98

32

21

-

3

42

 

Андрей ПЯТОВ

98

34

29

6

1

28

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

8.

Евгений КОНОПЛЯНКА

86

19

23

5

2

37

9.

Сергей РЕБРОВ

75

28

18

-

4

25

10.

Андрей ВОРОНИН

74

21

21

-

2

30

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности