Потерь нет. Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Чехией

В среду в Пльзене на стадионе «Дусан-Арена» сборная Украины в товарищеском поединке встретится с командой Чехии.
Заявка сборной Украины на матч с Чехией
Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).
Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба - «Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).
Начало матча - в 21.45 по киевскому времени.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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