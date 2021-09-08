Потерь нет. Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Чехией

Александр Петраков сможет рассчитывать на 19 футболистов

  • 08.09.2021 11:13
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  • 1 комментарий
Потерь нет. Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Чехией
© УАФ

В среду в Пльзене на стадионе «Дусан-Арена» сборная Украины в товарищеском поединке встретится с командой Чехии.
 
Заявка сборной Украины на матч с Чехией
 
Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).
 
Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
 
Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба - «Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).
 
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).
 
Начало матча - в 21.45 по киевскому времени.

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    джентельмен
    online
    джентельмен, 08.09.2021 11:44
    0
    В этот раз Караваева в защитники записали ,перед матчем с лягушатниками в полузащитники)накосячит снова в полузащиту определят
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