Ястремская / Перселл – Олмос / Аревало. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Даяна Ястремская продолжит выступление в парном смешанном разряде.



Украинка в 1/2 финала в дуэте с Максом Перселлом из Австралии сразится против тандема Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор).



Встреча состоится вторым запуском на стадионе Луи Армстронга, ориентировочное время начала матча – не ранее 21:00 по Киеву.



Далее по сетке победительницы матча Пегула / Крайчек – Кравчик / Солсбери [2].

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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