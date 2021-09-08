Ястремская / Перселл – Олмос / Аревало. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Даяна Ястремская продолжит выступление в парном смешанном разряде.
Украинка в 1/2 финала в дуэте с Максом Перселлом из Австралии сразится против тандема Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор).
Встреча состоится вторым запуском на стадионе Луи Армстронга, ориентировочное время начала матча – не ранее 21:00 по Киеву.
Далее по сетке победительницы матча Пегула / Крайчек – Кравчик / Солсбери [2].
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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