Фернандес прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале US Open

19-летняя канадка – о выходе в полуфинал турнира Большого шлема

  • 08.09.2021 10:56
  • 1280 просмотров
  • 5 комментариев
Фернандес прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису
 
«Я думала только о том, чтобы доверять себе, доверять своей игре. После каждого очка, выигрывая или проигрывая, я всегда говорила себе: «Доверяй своей игре. Выполняй свои удары. Просто посмотри, куда летит мяч».
 
Я, очевидно, понятия не имею, что чувствую сейчас. Я так нервничала, но пыталась делать то, что велел мне делать мой тренер», – сказала Фернандес после матча.
 
В полуфинале Фернандес сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 08.09.2021 11:29
    0
    Elis, 08.09.2021 11:05
    Це 1/4 сказаного. До речі, вона захоплено сказала немало добрих слів про гру Світоліної.
    так спорт.юа разобьет ее минутное выступление на 10 новостей...
    Ссылка
    Олег Молодов
    Олег Молодов, 08.09.2021 11:28
    0
    SrnaNeSriPodNogi, 08.09.2021 11:18
    Китайско-мексиканско-нигерский клон оСсаки. Где их таких выращивают? Она же явно на препаратах. Это как кацапские пенисисты , были ноунеймами проигрывали соперникам из Кении , а теперь какое-то спихопатное существо вторая ракетка мира, такого не бывает. Шарапа не даст соврать,.
    Правильно сказано. Ранее ни слухом, ни духом и вдруг на тбш такие результаты. Причем эти допинговые ноунеймы лет 5 последних мелькают на Шлемах и берут их...
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    сергей богданов
    сергей богданов, 08.09.2021 11:25
    +1
    Elis, 08.09.2021 11:05
    Це 1/4 сказаного. До речі, вона захоплено сказала немало добрих слів про гру Світоліної.
    От этого Элине и нам не легче!
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 08.09.2021 11:18
    +2
    Китайско-мексиканско-нигерский клон оСсаки. Где их таких выращивают? Она же явно на препаратах. Это как кацапские пенисисты , были ноунеймами проигрывали соперникам из Кении , а теперь какое-то спихопатное существо вторая ракетка мира, такого не бывает. Шарапа не даст соврать,.
    Ссылка
    Elis
    Elis, 08.09.2021 11:05
    0
    Це 1/4 сказаного. До речі, вона захоплено сказала немало добрих слів про гру Світоліної.
    Ссылка
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