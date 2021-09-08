Фернандес прокомментировала победу над Свитолиной в четвертьфинале US Open

19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису.



«Я думала только о том, чтобы доверять себе, доверять своей игре. После каждого очка, выигрывая или проигрывая, я всегда говорила себе: «Доверяй своей игре. Выполняй свои удары. Просто посмотри, куда летит мяч».



Я, очевидно, понятия не имею, что чувствую сейчас. Я так нервничала, но пыталась делать то, что велел мне делать мой тренер», – сказала Фернандес после матча.



В полуфинале Фернандес сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.