ШЕЛАЕВ: «Малиновский должен взвешенно отнестись к обострению конкуренции»

Специалист – о ситуации в сборной Украины

  • 08.09.2021 10:38
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ШЕЛАЕВ: «Малиновский должен взвешенно отнестись к обострению конкуренции»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев высказался по поводу того, что полузащитник Руслан Малиновский покинул расположение главной команды страны и уехал в «Аталанту».

«Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего», - сказал Шелаев.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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