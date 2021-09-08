ШЕЛАЕВ: «Малиновский должен взвешенно отнестись к обострению конкуренции»

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев высказался по поводу того, что полузащитник Руслан Малиновский покинул расположение главной команды страны и уехал в «Аталанту».
«Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего», - сказал Шелаев.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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