Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после US Open

Есть хорошие шансы даже подняться на четвертую строчку

  • 08.09.2021 10:35
  • 577 просмотров
  • 0 комментариев
Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления в рамках Открытого чемпионата США на стадии 1/4 финала.
 
Четыре победы позволили украинке защитить большую часть очков за полуфинал образца 2019 года, но все же 350 зачетных баллов сохранить не удалось.
 
На данный момент Элина занимает четвертое место в онлайн-рейтинге, она обойдет третью ракетку мира японку Осаку, которая из-за раннего вылета с US Open потеряла 1870 оков за прошлогоднюю победу и опустится как минимум на две позиции.
 
После вылета Барборы Крейчиковой обойти Элину могут лишь две теннисистки: Белинда Бенчич и Мария Саккари. Обеим нужна только победа на турнире, пересечься могут в полуфинале.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности