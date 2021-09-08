Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления в рамках Открытого чемпионата США на стадии 1/4 финала.



Четыре победы позволили украинке защитить большую часть очков за полуфинал образца 2019 года, но все же 350 зачетных баллов сохранить не удалось.



На данный момент Элина занимает четвертое место в онлайн-рейтинге, она обойдет третью ракетку мира японку Осаку, которая из-за раннего вылета с US Open потеряла 1870 оков за прошлогоднюю победу и опустится как минимум на две позиции.



После вылета Барборы Крейчиковой обойти Элину могут лишь две теннисистки: Белинда Бенчич и Мария Саккари. Обеим нужна только победа на турнире, пересечься могут в полуфинале.