Эдуард СОБОЛЬ: «Результат важен и для тренера, и для всех футболистов»

Защитник сборной Украины – о предстоящем спарринге с Чехией

  • 08.09.2021 09:52
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Эдуард СОБОЛЬ: «Результат важен и для тренера, и для всех футболистов»
© Футбол 1/2/3. Эдуард Соболь

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился своими мыслями накануне контрольного поединка с Чехией.

«Для нас нет разницы, официальная игра, или товарищеская. Всегда хочется выходить и, в первую очередь, добиваться положительного результата, а к этому результату еще и подвести хорошую игру. Результат в этом матче важен и для тренера, и для всех футболистов», - сказал Соболь.

Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

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