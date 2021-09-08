Эдуард СОБОЛЬ: «Результат важен и для тренера, и для всех футболистов»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился своими мыслями накануне контрольного поединка с Чехией.
«Для нас нет разницы, официальная игра, или товарищеская. Всегда хочется выходить и, в первую очередь, добиваться положительного результата, а к этому результату еще и подвести хорошую игру. Результат в этом матче важен и для тренера, и для всех футболистов», - сказал Соболь.
Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.
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Источник — Футбол 1/2/3
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