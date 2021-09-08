Асенсио не хочет покидать Реал

Хавбек «Реала» Марко Асенсио не планиру покидать клуб в ближайшее время. Как отмечает источник, 25-летний испанец отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Милана».
По информации Marca, Асенсио рассчитывает вернуть себе стабильное место в стартовом составе клуба.
В сезоне-2021/22 испанец сыграл три матча за «Реал», голов не забивал.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет купить Асенсио.
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Источник — Marca
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