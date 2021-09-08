Асенсио не хочет покидать Реал

Хавбек «Реала» Марко Асенсио не планиру покидать клуб в ближайшее время. Как отмечает источник, 25-летний испанец отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Милана».

По информации Marca, Асенсио рассчитывает вернуть себе стабильное место в стартовом составе клуба.

В сезоне-2021/22 испанец сыграл три матча за «Реал», голов не забивал.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет купить Асенсио.