Ливерпуль планирует подписать хавбека Реала

«Ливерпуль» планирует во время январского трансферного окна усилиться полузащитником «Реала» Марко Асенсио. Контракт 25-летнего испанского полузащитника с «Реалом» действует до лета 2023 года.

Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Асенсио 7 голов и 2 ассиста в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Также сейчас «Ливерпуль» ведет переговоры по поводу нового контракта с Мохамедом Салахом.