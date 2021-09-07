Ливерпуль планирует подписать хавбека Реала

«Ливерпуль» планирует во время январского трансферного окна усилиться полузащитником «Реала» Марко Асенсио. Контракт 25-летнего испанского полузащитника с «Реалом» действует до лета 2023 года.
Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Асенсио 7 голов и 2 ассиста в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Также сейчас «Ливерпуль» ведет переговоры по поводу нового контракта с Мохамедом Салахом.
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Источник — Todofichajes.com
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