Без лишней жадности. Салах не просит у Ливерпуля €580 тысяч в неделю

Английский «Ливерпуль» продолжает переговоры о продлении контракта с 29-летним египетским вингером Мохамедом Салахом.

Несмотря на появившуюся ранее информацию, Салах не требует у клуба зарплату в размере €580 тысяч в неделю, что упрощает переговоры.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года после перехода из «Ромы» за €42 миллиона. Всего футболист провел за «красных» 206 матчей во всех турнирах, где забил 127 мячей и отдал 49 результативных передач.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Мохамеда составляет €100 миллионов.