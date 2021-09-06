Без лишней жадности. Салах не просит у Ливерпуля €580 тысяч в неделю

Английский клуб продолжает переговоры о продлении контракта с египетским вингером

  • 06.09.2021 15:35
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Без лишней жадности. Салах не просит у Ливерпуля €580 тысяч в неделю
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» продолжает переговоры о продлении контракта с 29-летним египетским вингером Мохамедом Салахом.

Несмотря на появившуюся ранее информацию, Салах не требует у клуба зарплату в размере €580 тысяч в неделю, что упрощает переговоры.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года после перехода из «Ромы» за €42 миллиона. Всего футболист провел за «красных» 206 матчей во всех турнирах, где забил 127 мячей и отдал 49 результативных передач.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Мохамеда составляет €100 миллионов.

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Источник — Liverpool Echo

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