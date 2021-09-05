Ливерпуль предложил Салаху четырехлетний контракт

«Красные» хотят сохранить одного из своих лидеров

  • 05.09.2021 12:35
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Ливерпуль предложил Салаху четырехлетний контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» намерен подписать новый контракт с форвардом Мохамедом Салахом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб предложил игроку соглашение до лета 2025 года.

Для клуба и главного тренера Юргена Клоппа сохранение в команде лидера является приоритетной целью.

Салах забил два гола в трех стартовых матчах нового сезона АПЛ.

Ранее «Ливерпуль» продлил контракт с Джорданом Хендерсоном.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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