Ливерпуль предложил Салаху четырехлетний контракт

«Ливерпуль» намерен подписать новый контракт с форвардом Мохамедом Салахом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб предложил игроку соглашение до лета 2025 года.
Для клуба и главного тренера Юргена Клоппа сохранение в команде лидера является приоритетной целью.
Салах забил два гола в трех стартовых матчах нового сезона АПЛ.
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Источник — твиттер Николо Скиры
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