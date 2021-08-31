ОФИЦИАЛЬНО: Хендерсон продлил контракт с Ливерпулем

31-летний английский полузащитник Джордан Хендерсон продлил контракт с «Ливерпулем». Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Хендерсон защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2011 года после перехода из «Сандерленда» за €18 миллионов.
Всего Джордан провел за «Ливерпуль» 394 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 51 результативную передачу.
«Невероятно, для меня большая честь и гордость продолжить свой путь здесь», — прокомментировал событие футболист.
Ориентировочная стоимость Хендерсона составляет €20 миллионов.
Источник — ФК Ливерпуль
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