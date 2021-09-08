Александр КУЧЕРЕНКО: «Некоторые игроки немного не вошли в игру»

Защитник луцкой «Волыни» Александр Кучеренко прокомментировал поражение от киевской «Оболони» (0:1) в матче 7-го тура Первой лиги Украины.
«Видимо, некоторые игроки немного не вошли в игру. Возможно кто-то задышался, все-таки молодежь, они недавно играли 120 минут на кубок. Потом чуть адаптировались, начали создавать какие-то моменты, но первый тайм все таки остался за «Оболонью», - считает Кучеренко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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