Томаш СОУЧЕК: «К Украине готовимся как к официальному матчу»

Полузащитник сборной Чехии высказался о грядущем матче с Украиной

  • 08.09.2021 08:08
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Томаш СОУЧЕК: «К Украине готовимся как к официальному матчу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Чехии Томаш Соучек дал комментарий перед контрольным матчем против сборной Украины.

«Да, это контрольный матч, но готовимся как к официальном матче. Нас ждет сложный соперник.

Да и вообще для каждого вызванного на матч большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно», – сказал Соучек.

Матч Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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