Томаш СОУЧЕК: «К Украине готовимся как к официальному матчу»

Лидер сборной Чехии Томаш Соучек дал комментарий перед контрольным матчем против сборной Украины.
«Да, это контрольный матч, но готовимся как к официальном матче. Нас ждет сложный соперник.
Да и вообще для каждого вызванного на матч большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно», – сказал Соучек.
Матч Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45 по Киеву.
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Источник — Футбол 1/2/3
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