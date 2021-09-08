Томаш СОУЧЕК: «К Украине готовимся как к официальному матчу»

Лидер сборной Чехии Томаш Соучек дал комментарий перед контрольным матчем против сборной Украины.

«Да, это контрольный матч, но готовимся как к официальном матче. Нас ждет сложный соперник.

Да и вообще для каждого вызванного на матч большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно», – сказал Соучек.

Матч Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45 по Киеву.