В рамках шестого тура отборочного турнира чемпионата мира сборная Дании разгромила Израиль и по-прежнему идет без потерь.
Встреча закончилась со счетом 5:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Дания).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Делани (Дания).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Симон Кьер (Дания).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
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Источник — Футбол 1/2/3
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