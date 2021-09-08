Дания
5 : 0
Израиль
07.09.2021, FT

Группа F. Дания разгромила Израиль, победа Шотландии

Состоялся шестой тур отбора на ЧМ-2022 в группе F

  • 08.09.2021 00:11
  • 183 просмотра
  • 1 комментарий
Группа F. Дания разгромила Израиль, победа Шотландии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 сентября состоялись матчи шестого тура отбора на ЧМ-2022 в европейской группе F. Сборная Дании разгромила Израиль и по-прежнему идет без потерь. Шотландия обыграла Австрию и вышла на второе место, а Фарерские острова в матче аутсайдеров оказались сильнее Молдовы.

Дания – Израиль – 5:0
Голы: Поульсен 28, Кьер 31, Сков Ольсен 41, Дилэйни 58, Корнелиус 90+1

Австрия – Шотландия – 0:1
Гол: Дайкс 30

Фарерские острова – Молдова – 2:1
Голы: Ольсен 68, Ватнсдаль 72 – Милинчану 84

Турнирная таблица группы F:

 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    andre_lui
    andre_lui, 08.09.2021 00:26
    +1
    Датчане сейчас лучшие
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