Группа F. Дания разгромила Израиль, победа Шотландии

Во вторник, 7 сентября состоялись матчи шестого тура отбора на ЧМ-2022 в европейской группе F. Сборная Дании разгромила Израиль и по-прежнему идет без потерь. Шотландия обыграла Австрию и вышла на второе место, а Фарерские острова в матче аутсайдеров оказались сильнее Молдовы.
Дания – Израиль – 5:0
Голы: Поульсен 28, Кьер 31, Сков Ольсен 41, Дилэйни 58, Корнелиус 90+1
Австрия – Шотландия – 0:1
Гол: Дайкс 30
Фарерские острова – Молдова – 2:1
Голы: Ольсен 68, Ватнсдаль 72 – Милинчану 84
Турнирная таблица группы F:
Источник — Sport.ua
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