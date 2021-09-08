Элина СВИТОЛИНА: «Оставила свое сердце на корте, но не сегодня»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче 1/4 финала US Open украинка проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады (WTA 73).

После своего поражения украинка поделилась впечатлениями от матча.

«Сдаться — это не вариант. Я оставила свое сердце там. Однако, к сожалению, не сегодня. Молодец, Лейла, смелое выступление! Спасибо US Open и всем за вашу любовь», — написала Свитолина в Twitter.