Элина СВИТОЛИНА: «Оставила свое сердце на корте, но не сегодня»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче 1/4 финала US Open украинка проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады (WTA 73).
После своего поражения украинка поделилась впечатлениями от матча.
«Сдаться — это не вариант. Я оставила свое сердце там. Однако, к сожалению, не сегодня. Молодец, Лейла, смелое выступление! Спасибо US Open и всем за вашу любовь», — написала Свитолина в Twitter.
Giving up is never an option.. Left my whole heart out there 😤 but unfortunately, not today 🙄🤷🏼♀️— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) September 7, 2021
Well done Leylah, for brave performance!
Thank you @usopen and everyone for your love ❤️ pic.twitter.com/iY5zhFx4L2
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.