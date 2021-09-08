Белоруска в полуфинале. Определилась соперница обидчицы Свитолиной

Завершился еще один четвертьфинальный матч US Open 2021 у женщин.



Барбора Крейчикова из Чехии (WTA 9) проиграла Арине Соболенко из Беларуси (WTA 2) в двух сетах – 1:6, 4:6.



Белоруска в полуфинале сыграет против Лейлы Фернандес (WTA 73), которая нанесла поражение украинке Элине Свитолиной (WTA 5).

US Open 2021. Женщины, 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [8] – Арина Соболенко (Беларусь) [2] – 1:6, 4:6

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine