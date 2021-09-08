Белоруска в полуфинале. Определилась соперница обидчицы Свитолиной

Барбора Крейчикова из Чехии проиграла Арине Соболенко из Беларуси

  • 08.09.2021 03:50
  • 30 просмотров
  • 0 комментариев
Белоруска в полуфинале. Определилась соперница обидчицы Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Завершился еще один четвертьфинальный матч US Open 2021 у женщин.
 
Барбора Крейчикова из Чехии (WTA 9) проиграла Арине Соболенко из Беларуси (WTA 2) в двух сетах – 1:6, 4:6. 
 
Белоруска в полуфинале сыграет против Лейлы Фернандес (WTA 73), которая нанесла поражение украинке Элине Свитолиной (WTA 5).

US Open 2021. Женщины, 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [8] – Арина Соболенко (Беларусь) [2] – 1:6, 4:6

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности