Белоруска в полуфинале. Определилась соперница обидчицы Свитолиной

Завершился еще один четвертьфинальный матч US Open 2021 у женщин.
Барбора Крейчикова из Чехии (WTA 9) проиграла Арине Соболенко из Беларуси (WTA 2) в двух сетах – 1:6, 4:6.
Белоруска в полуфинале сыграет против Лейлы Фернандес (WTA 73), которая нанесла поражение украинке Элине Свитолиной (WTA 5).
US Open 2021. Женщины, 1/4 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) [8] – Арина Соболенко (Беларусь) [2] – 1:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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