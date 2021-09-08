Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду состоится второй четвертьфинал US Open у мужчин в нижней части турнирной сетки.



На корты Нью Йорка выйдут Феликс Оже-Альяссим из Канады (№15 ATP) и Карлос Алькарас из Испании (№55 ATP). Встреча начнется в 04:00 по Киеву.



Победитель матча в полуфинале сыграет против Даниила Медведева из России (№2 ATP).

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