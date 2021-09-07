Не соблюдал антиковидный протокол. Сборная США выгнала хавбека Ювентуса

Уэстон Маккенни досрочно возвращается в Турин

  • 07.09.2021 23:05
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Не соблюдал антиковидный протокол. Сборная США выгнала хавбека Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уэстон Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни нарушил антиковидный протокол во время пребывания в стане сборной США. Тренер американцев Грегг Берхалтер принял решение отчислить игрока из сборной:

«Уэстон вернется в Италию и не примет участия в игре против Гондураса из-за нарушения командных требований. На футболистов, представляющих сборную США, возложены серьезные ожидания, и для достижения успеха необходимо иметь в составе тех, кто осознает ответственность».

Матч отбора на ЧМ-2022 Гондурас – США пройдет в четверг, 9 сентября. В апреле Маккенни уже нарушал антиковидный режим, за что штрафовался «Ювентусом».

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Источник — ESPN

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