Не соблюдал антиковидный протокол. Сборная США выгнала хавбека Ювентуса

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни нарушил антиковидный протокол во время пребывания в стане сборной США. Тренер американцев Грегг Берхалтер принял решение отчислить игрока из сборной:

«Уэстон вернется в Италию и не примет участия в игре против Гондураса из-за нарушения командных требований. На футболистов, представляющих сборную США, возложены серьезные ожидания, и для достижения успеха необходимо иметь в составе тех, кто осознает ответственность».

Матч отбора на ЧМ-2022 Гондурас – США пройдет в четверг, 9 сентября. В апреле Маккенни уже нарушал антиковидный режим, за что штрафовался «Ювентусом».