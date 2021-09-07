Азербайджан

Сегодня сборная Португалии в матче отбора на чемпионат мира-2022 на выезде уверенно обыграла сборную Азербайджана – 3:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Португалия).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Португалия).
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Источник — Sport.ua
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