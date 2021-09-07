Португалия без Роналду разгромила Азербайджан в отборе на ЧМ-2022

Сегодня сборная Португалии в матче группы А европейской зоны отбора на чемпионат мира-2022 на выезде разгромила Азербайджан со счетом 3:0. Лидер португальцев, Криштиану Роналду, матч пропускал.

Азербайджан – Португалия – 0:3

Голы: 0:1 – 26 Бернарду Силва, 0:2 – 31 Андре Силва, 0:3 – 75 Диогу Жота.

Азербайджан – Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63).

Португалия – Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.

Предупреждения: Пальинья (15), Алескеров (16), Горбани (60), Хагверди (77), Мендеш (90).

Также сегодня в группе А состоится матч Ирландия – Сербия. Начало – в 21:45 по Киеву.