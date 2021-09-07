Азербайджан
0 : 3
Португалия
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Португалия без Роналду разгромила Азербайджан в отборе на ЧМ-2022

Продолжаются матчи отбора на ЧМ-2022 в группе А европейской зоны

  • 07.09.2021 21:01
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  • 1 комментарий
Португалия без Роналду разгромила Азербайджан в отборе на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Португалии в матче группы А европейской зоны отбора на чемпионат мира-2022 на выезде разгромила Азербайджан со счетом 3:0. Лидер португальцев, Криштиану Роналду, матч пропускал.

Азербайджан – Португалия – 0:3
Голы: 0:1 – 26 Бернарду Силва, 0:2 – 31 Андре Силва, 0:3 – 75 Диогу Жота.

Азербайджан – Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63).

Португалия – Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.

Предупреждения: Пальинья (15), Алескеров (16), Горбани (60), Хагверди (77), Мендеш (90).

Также сегодня в группе А состоится матч Ирландия – Сербия. Начало – в 21:45 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Primovocatus
    Primovocatus, 07.09.2021 21:26
    0
    Дикари! На 87 мин. 4 поцика выскочили на поле и стали делать обнимашки с Бруно и селфиться. И ни гу гу. После свистка повторилось, но стюарты уже выскочили следом.
    Это Роналду ещё не приехал. Жах!!!
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