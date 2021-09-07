Франция – Финляндия. Погба, Гризманн и Бензема. Стартовые составы команд

Во вторник, 7 сентября, сборная Франции в матче квалификации чемпионата мира 2022 принимает команду Финляндии.
Игра во Франции начнется в 21:45 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Sport.ua
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