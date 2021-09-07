Интер продлит контракт с одним из лидеров

«Интер» находится в шаге от продления контракта с лидером атак команды Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Текущее соглашение Мартинеса с «Интером» рассчитано до лета 2023 года. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Из него будет убрана клаусула в размере 111 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Мартинеса 19 голов и 11 ассистов в 47 матчах за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего аргентинца оценивается в 80 миллионов евро. Летом интерес к нему проявлял «Тоттенхэм».

Также в ближайшее время «Интер» намерен продлить контракты с двумя ключевыми полузащитниками – Марцело Брозовичем и Николо Бареллой.