Тоттенхэм нашел топ-бомбардира на замену Кейну

Вероятно, «шпоры» смирились с уходом Гарри в «Манчестер Сити»

  • 08.08.2021 18:55
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Тоттенхэм нашел топ-бомбардира на замену Кейну
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Руководство «Тоттенхэма» готово предложить миланскому «Интеру» 60 миллионов фунтов за переход форварда Лаутаро Мартинеса.

Предварительные переговоры между клубами уже состоялись, однако на фоне интереса «Челси» к Ромелу Лукаку «нерадзурри» предпочитают не торопиться со сделкой, так как хотят понять, кем смогут заменить двух топ-бомбардиров.

В настоящий момент «Интер» договаривается с форвардом «Ромы» Эдином Джеко, и уже далеко продвинулся в вопросе условий личного контракта с игроком.

В свою очередь, в «Тоттенхэме» Лаутаро Мартинеса видят как замену для Гарри Кейна, который, очевидно, все-таки переберется в нынешнее трансферное окно в «Манчестер Сити».

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Источник — Sky Sports

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