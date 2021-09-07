ВИДЕО. Крыськив открыл счет, но Армения забила гол в раздевалку

Во вторник, 7 сентября, проходит матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Украины и Армении.
В первом тайме Дмитрий Крыськив открыл счет, но Армения забила гол в раздевалку.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
ГОЛ! 1:0. Дмитрий Крыськив, 20 мин.
ГОЛ! 1:1. Арсен Галстян, 45+4 мин.
Видеообзор первого тайма.
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Источник — Sport.ua
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