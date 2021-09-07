Александр ЗИНЧЕНКО: «Будем относиться к чехам с большим уважением»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от товарищеского матча против Чехии (8 сентября):

- За сборную Чехии играют одноклубники Андрея Ярмоленко и Тараса Качарабы. Получили ли вы от них какую-то информацию по поводу сильных и слабых сторон соперника?

- Я думаю, что игроки, которые выступают в АПЛ, в представлении не нуждаются. Поэтому Андрею Ярмоленко рассказывать о них нечего. Эти игроки являются лидерами команды, и то, как они сыграли на Евро-2020, заслуживает уважения. Мы будем относиться к ним с большим уважением, завтра нас ждет очень зрелищная игра.

- Насколько тяжело было в субботу следить за игрой с трибун? Насколько серьезно настроены на завтрашний, товарищеский матч?

- Со стороны всегда очень сложно наблюдать, переживать, болеть. Честно говоря, вообще не представляю ощущения любого главного тренера. Если однажды я стану главным тренером, наверно, я сразу останусь без волос. Со стороны на трибуне всегда тяжелее, чем на поле.

По поводу завтрашней игры – надеюсь, матч будет зрелищным. Мы очень уважаем соперника, но у нас есть свои цели. Нам нужно выходить, делать результат, и с хорошим настроением готовиться к следующим играм.

- Поздравляем вас с рождением дочери. Как отцовство на вас повлияло?

- Спасибо за поздравления, все хорошо. Но, к сожалению, у нас, спортсменов, такая жизнь, что спустя месяц после рождения дочери я не успел даже трех ночей с ней провести. Но в целом я мотивирован больше, чем когда-либо. Правду говорят, что когда у тебя появляется ребенок – твоя жизнь меняется как по щелчку пальца.