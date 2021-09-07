Александр ЗИНЧЕНКО: «Будем относиться к чехам с большим уважением»

Хавбек сборной Украины – о матче против Чехии

  • 07.09.2021 19:29
  • 1163 просмотра
  • 7 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Будем относиться к чехам с большим уважением»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от товарищеского матча против Чехии (8 сентября):

- За сборную Чехии играют одноклубники Андрея Ярмоленко и Тараса Качарабы. Получили ли вы от них какую-то информацию по поводу сильных и слабых сторон соперника?
- Я думаю, что игроки, которые выступают в АПЛ, в представлении не нуждаются. Поэтому Андрею Ярмоленко рассказывать о них нечего. Эти игроки являются лидерами команды, и то, как они сыграли на Евро-2020, заслуживает уважения. Мы будем относиться к ним с большим уважением, завтра нас ждет очень зрелищная игра.

- Насколько тяжело было в субботу следить за игрой с трибун? Насколько серьезно настроены на завтрашний, товарищеский матч?
- Со стороны всегда очень сложно наблюдать, переживать, болеть. Честно говоря, вообще не представляю ощущения любого главного тренера. Если однажды я стану главным тренером, наверно, я сразу останусь без волос. Со стороны на трибуне всегда тяжелее, чем на поле.

По поводу завтрашней игры – надеюсь, матч будет зрелищным. Мы очень уважаем соперника, но у нас есть свои цели. Нам нужно выходить, делать результат, и с хорошим настроением готовиться к следующим играм.

- Поздравляем вас с рождением дочери. Как отцовство на вас повлияло?
- Спасибо за поздравления, все хорошо. Но, к сожалению, у нас, спортсменов, такая жизнь, что спустя месяц после рождения дочери я не успел даже трех ночей с ней провести. Но в целом я мотивирован больше, чем когда-либо. Правду говорят, что когда у тебя появляется ребенок – твоя жизнь меняется как по щелчку пальца.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    WladWest
    WladWest, 07.09.2021 20:53
    0
    Если однажды я стану главным тренером,
    -----------------------------------------------------------------
    То команду будет тренировать Седан.
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 07.09.2021 20:46
    0
    С уважением...а как иначе то?Чего вы достигли,вы кто --итальянцы или немцы...ещё неизвестно чей уровень выше.Что сделали чехи с Нидерландами на Евро?А вы,Зинченко...?
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    Vladdal
    Vladdal, 07.09.2021 20:40
    -1
    Херасе сколько тут хейтеров
    Мужики, вы точно за сборную Украины болеете?
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    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 07.09.2021 20:36
    +2
    Цей гравець обуза для збірної. Перепрошую його шанувальників - але збірна без нього набагато краща, ніж з ним.
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    Salamon
    Salamon, 07.09.2021 20:23
    0
    Звездный припарок ,он видители с уважением к чехам будет относится, это что Бразилия - Чехия ...? Урод !!!
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 07.09.2021 20:04
    +3
    зина только не стой долго с мячом...двигайся.а то взял в привычку стоять с мячом и смотреть куда дернуть...напрягает стоячий игрок
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    ZnatokFootbola
    online
    ZnatokFootbola, 07.09.2021 20:02
    +1
    Кто бы еще говорил, бокопор тот еще. Вечно обрезается и передерживает мяч.
    Лавочник в МС. Не понимаю за что его в состав ставят. Пусть в начале основным игроком в клубе станет, а то гонору и гримас много, а толку ноль.
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