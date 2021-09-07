Барбора Крейчикова – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого сентября состоятся четвертьфиналы US Open у женщин в нижней части турнирной сетки.



Вторыми на корт выйдут чешка Барбора Крейчикова (№9 WTA) и Арина Соболенко из Беларуси (№2 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии, начало – в 02:00 по Киеву.



Победительница матча в полуфинале сыграет против Элины Свитолиной (№5 WTA) или Лейлы Фернандес (№73 WTA).

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