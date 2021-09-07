Ботик ван де Зандсхулп – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого сентября состоятся четвертьфиналы US Open у мужчин в нижней части турнирной сетки.



Первыми на корт выйдут квалифаер из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп (№117 ATP) и второй сеяный Даниил Медведев из России. Встреча начнется в 19:00 по Киеву.



Победитель матча в полуфинале сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады (№15 ATP) или Карлоса Алькараса из Испании (№55 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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