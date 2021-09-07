Нещерет, Мудрик и Судаков - в основе Украины U-21 на матч отбора

Сегодня в 19:00 сборная Украины U-21 проведет второй матч в отборе к Евро-2023. Команда Руслана Ротаня в Ковалевке сыграет против Армении U-21.
В первом матче отбора украинцы обыграли Сербию.
Украина U-21: Нещерет, Сыч, Батагов, Толоверов, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Мудрик, Крыськив, Судаков, Вьюнник
В запасе: Зновенко, Желизко, Горин, Михайленко, Драмбаев, Алефиренко, Бражко, Супряга, Кухаревич
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Источник — Sport.ua
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