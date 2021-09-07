Тоттенхэм оштрафует двух игроков за скандальный матч Бразилия - Аргентина

Клуб АПЛ «Тоттенхэм» оштрафует защитника Кристиана Ромеро и хавбека Джованни Ло Чельсо за то, что оба отправились в состав сборной Аргентины, несмотря на запрет лондонцев.
Ранее АПЛ решила не отпускать игроков в ряд сборных из-за коронавирусных ограничений, однако Ромеро и Ло Чольсо вышли на поле в скандальном матче отбора ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина.
Матч не был доигран, так как бразильская полиция прямо во время встречи задержала ряд игроков, которые въехали в страну с нарушением коронавирусных правил. В том числе правила нарушили Ромеро и Ло Чельсо.
В «Тоттенхэме» не понимают, зачем футболисты так поступили, поэтому применят санкции.
Сборная Бразилии проводила матчи отбора без игроков АПЛ.
Источник — Sky Sports
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