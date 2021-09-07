Тоттенхэм оштрафует двух игроков за скандальный матч Бразилия - Аргентина

Ло Чельсо и Ромеро нарушили запрет АПЛ и клуба

  • 07.09.2021 16:51
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Тоттенхэм оштрафует двух игроков за скандальный матч Бразилия - Аргентина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Тоттенхэм» оштрафует защитника Кристиана Ромеро и хавбека Джованни Ло Чельсо за то, что оба отправились в состав сборной Аргентины, несмотря на запрет лондонцев.

Ранее АПЛ решила не отпускать игроков в ряд сборных из-за коронавирусных ограничений, однако Ромеро и Ло Чольсо вышли на поле в скандальном матче отбора ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина.

Матч не был доигран, так как бразильская полиция прямо во время встречи задержала ряд игроков, которые въехали в страну с нарушением коронавирусных правил. В том числе правила нарушили Ромеро и Ло Чельсо.

В «Тоттенхэме» не понимают, зачем футболисты так поступили, поэтому применят санкции.

Сборная Бразилии проводила матчи отбора без игроков АПЛ.

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Источник — Sky Sports

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