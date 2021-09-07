Владислав ДУБИНЧАК: «Я еще не сказал последнее слово в Динамо»

Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», поделился планами на будущее.



«Я еще не сказал последнее слово в «Динамо», хочу попробовать себя там. Если не получится, я готов и уйти. Возможно, не сразу в Европу, а в какой-то хороший украинский клуб. А потом уехать в Европу, 100% хочу себя там попробовать и попытаться заявить о себе», – сказал Дубинчак.



В текущем сезоне Дубинчак сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличился.