ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 снова арендовал Дубинчака у Динамо

Левый защитник «Динамо» Владислав Дубинчак проведет следующий сезон на правах аренды за СК «Днепр-1».
В минувшем сезоне Владислав также выступал за СК «Днепр-1» на правах аренды. В его активе 25 матчей во всех турнирах за днепровскую команду.
В системе киевского «Динамо» Дубинчак находится c 2014 года. Кроме «Динамо» и СК «Днепр-1», он также выступал за киевский «Арсенал» и львовские «Карпаты» (на правах аренды).
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Источник — ФК Динамо Киев
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