ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 снова арендовал Дубинчака у Динамо

Левый защитник «Динамо» проведет следующий сезон в аренде

  • 28.07.2021 18:06
  • 1027 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 снова арендовал Дубинчака у Динамо
© ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Левый защитник «Динамо» Владислав Дубинчак проведет следующий сезон на правах аренды за СК «Днепр-1».
 
В минувшем сезоне Владислав также выступал за СК «Днепр-1» на правах аренды. В его активе 25 матчей во всех турнирах за днепровскую команду.
 
В системе киевского «Динамо» Дубинчак находится c 2014 года. Кроме «Динамо» и СК «Днепр-1», он также выступал за киевский «Арсенал» и львовские «Карпаты» (на правах аренды).

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.07.2021 19:13
    0
    korrektno, 28.07.2021 19:08
    Ще б центрального захисника (краще 2-х).
    Шабанов скорее всего будет, левоногий защитник
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 28.07.2021 19:08
    0
    Ще б центрального захисника (краще 2-х).
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 28.07.2021 19:01
    0
    Vladislav Pohily, 28.07.2021 18:14
    Не поганий склад у дніпрян вимальовується, можна і на бронзу замахнутись.
    Можна спробувати і на вище!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.07.2021 18:59
    +1
    adidas77, 28.07.2021 18:29
    Просто обязаны,если смотреть на состав!
    Согласен. В это трансферное окно было потрачено около 2 млн €. Нужно бороться за тройку лучших
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.07.2021 18:29
    +3
    Vladislav Pohily, 28.07.2021 18:14
    Не поганий склад у дніпрян вимальовується, можна і на бронзу замахнутись.
    Просто обязаны,если смотреть на состав!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.07.2021 18:14
    +5
    Не поганий склад у дніпрян вимальовується, можна і на бронзу замахнутись.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.07.2021 18:14
    +5
    Не поганий склад у дніпрян вимальовується, можна і на бронзу замахнутись.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.07.2021 18:29
    +3
    Vladislav Pohily, 28.07.2021 18:14
    Не поганий склад у дніпрян вимальовується, можна і на бронзу замахнутись.
    Просто обязаны,если смотреть на состав!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.07.2021 18:59
    +1
    adidas77, 28.07.2021 18:29
    Просто обязаны,если смотреть на состав!
    Согласен. В это трансферное окно было потрачено около 2 млн €. Нужно бороться за тройку лучших
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.07.2021 19:13
    0
    korrektno, 28.07.2021 19:08
    Ще б центрального захисника (краще 2-х).
    Шабанов скорее всего будет, левоногий защитник
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 28.07.2021 19:08
    0
    Ще б центрального захисника (краще 2-х).
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 28.07.2021 19:01
    0
    Vladislav Pohily, 28.07.2021 18:14
    Не поганий склад у дніпрян вимальовується, можна і на бронзу замахнутись.
    Можна спробувати і на вище!
    Ссылка
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