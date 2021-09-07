Свитолина вошла в число главных фавориток US Open у букмекеров

Букмекеры после матчей четвертого круга снова обновили котировки на победительницу Открытого чемпионата США по теннису.



Главной фаритокой на завоевания титула является вторая ракетка мира Арина Соболенко. Коэффициент на ее победу составляет 3.75. Также в тройке находятся украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова (по 5.5). Замыкает топ-4 швейцарка Белинда Бенчич (6.0).



Наименьшие шансы на общую победу у канадки Лейлы Фернандес (17). У остальных участниц 1/4 финала шансы, по мнению букмекеров, примерно равны (8-8.5).

Отметим, что перед стартом турнира конторы оценивали потенциальную победу Свитолиной на US Open коэффициентом 35.