Ювентус намерен подписать молодого таланта Аякса

«Ювентус» нацелился на перспективного хавбека «Аякса» Райана Гравенберха.
Туринский клуб намерен подписать 19-летнего нидерландца зимой.
Райан Гравенберх является воспитанником Аякса». В этом сезоне он провел 7 матчей за клуб во всех турнирах, забил 2 мяча.
Согласно порталу Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста - 33 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет усилиться 21-летним полузащитником «Марселя».
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Источник — Calciomercato
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