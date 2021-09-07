Ювентус намерен подписать Камара

Туринский «Ювентус» заинтересован в 21-летнем полузащитнике «Марселя» Бубакаре Камара.
Итальянский клуб может подписать футболиста уже в январе, потому что его контракт с французским клубом истекает летом 2022 года.
Камара — воспитанник «Марселя». В текущем сезоне опорный полузащитник провел за французскую команду 3 матча в Лиге 1.
Ориентировочная стоимость Камара составляет €37 миллионов. В активе игрока 9 матчей за сборную Франции U-21.
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Источник — Calciomercato
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