Ювентус намерен подписать Камара

Туринский «Ювентус» заинтересован в 21-летнем полузащитнике «Марселя» Бубакаре Камара.

Итальянский клуб может подписать футболиста уже в январе, потому что его контракт с французским клубом истекает летом 2022 года.

Камара — воспитанник «Марселя». В текущем сезоне опорный полузащитник провел за французскую команду 3 матча в Лиге 1.

Ориентировочная стоимость Камара составляет €37 миллионов. В активе игрока 9 матчей за сборную Франции U-21.