Президент Барселоны: «Куман пользуется абсолютной поддержкой клуба»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что поддерживает главного тренера команды Рональда Кумана.

«Куман пользуется абсолютной поддержкой клуба, моим уважением и доверием. Мы делаем все, чтобы он мог работать с максимальным комфортом», - сказал Лапорта.

Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года, заменив на посту главного тренера Кике Сетьена. В прошлом сезоне каталонцы под руководством Кумана выиграли Кубок Испании. В Ла Лиге команда финишировала третьей.

Летом руководство «Барселоны» рассматривало возможность увольнения Кумана, но в итоге решило продолжить сотрудничество с тренером.