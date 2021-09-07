Президент Барселоны: «Куман пользуется абсолютной поддержкой клуба»

Тренеру готовы предложить новый контракт

  • 07.09.2021 13:11
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Президент Барселоны: «Куман пользуется абсолютной поддержкой клуба»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что поддерживает главного тренера команды Рональда Кумана.

«Куман пользуется абсолютной поддержкой клуба, моим уважением и доверием. Мы делаем все, чтобы он мог работать с максимальным комфортом», - сказал Лапорта.

Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года, заменив на посту главного тренера Кике Сетьена. В прошлом сезоне каталонцы под руководством Кумана выиграли Кубок Испании. В Ла Лиге команда финишировала третьей.

Летом руководство «Барселоны» рассматривало возможность увольнения Кумана, но в итоге решило продолжить сотрудничество с тренером.

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Источник — El Mundo Deportivo

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