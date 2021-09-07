РОТАНЬ: «Пообщаемся с тренером национальной сборной, узнаем его виденье»

Наставник молодежной сборной готов к сотрудничеству с Александром Петраковым

  • 07.09.2021 12:28
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  • 1 комментарий
РОТАНЬ: «Пообщаемся с тренером национальной сборной, узнаем его виденье»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U21 Руслан Ротань поделился мыслями перед матчем отбора на молодежный чемпионат Европы-2023 против Армении.

«Мне нравится, что на предыдущий матч с Сербией команда действительно вышла единым коллективом. Возможно что-то не получилось, в конце матча начали играть на удержание результата, но полтора тайма мы выглядели достаточно хорошо и ребята выполнили те указания, которые мы им давали. Первый матч мы уже забыли, сейчас меня волнует игра против Армении. Мы с самого первого сбора шли к контролю мяча, работаем над прессингом. Также не за горами встреча с главным тренером национальной сборной. Мы обязательно пообщаемся и узнаем его видение. Но это процесс не одного дня и не одной минуты, нужно немного больше времени», - сказал Ротань.

Напомним, матч Украина U-21 – Армения U-21 состоится 7 сентября. Начало встречи – в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
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    u6464u
    online
    u6464u, 07.09.2021 12:51
    0
    Русик,ты уже довёл молодёжку до того что ей ни кто не интересуется,это ни кому не интересно так как результат известный,продолжай если совести нет в том же духе, тяжело тебя понять как человека.
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