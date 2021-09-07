РОТАНЬ: «Пообщаемся с тренером национальной сборной, узнаем его виденье»

Главный тренер сборной Украины U21 Руслан Ротань поделился мыслями перед матчем отбора на молодежный чемпионат Европы-2023 против Армении.
«Мне нравится, что на предыдущий матч с Сербией команда действительно вышла единым коллективом. Возможно что-то не получилось, в конце матча начали играть на удержание результата, но полтора тайма мы выглядели достаточно хорошо и ребята выполнили те указания, которые мы им давали. Первый матч мы уже забыли, сейчас меня волнует игра против Армении. Мы с самого первого сбора шли к контролю мяча, работаем над прессингом. Также не за горами встреча с главным тренером национальной сборной. Мы обязательно пообщаемся и узнаем его видение. Но это процесс не одного дня и не одной минуты, нужно немного больше времени», - сказал Ротань.
Напомним, матч Украина U-21 – Армения U-21 состоится 7 сентября. Начало встречи – в 19:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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