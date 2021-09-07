Интер собирается подписать хавбека Баварии

«Интер» намерен усилить полузащиту игроком «Баварии» и сборной Франции Корентеном Толиссо.
Как сообщает итальянская пресса, миланский клуб намерен подписать контракт с французским футболистом, чей контракт с мюнхенцами истекает летом 2022 года.
В сезоне 2020/21 27-летний игрок принял участие в 24 матчах во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Интер» нацелился на вратаря «Аякса».
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Источник — Tuttosport
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