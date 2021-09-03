Интер нацелился на вратаря Аякса

Миланский «Интер» может подписать 25-летнего голкипера «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онану в будущем январе.
«Интер» лидирует в гонке за футболистом, но игроком также всерьез интересуется «Наполи».
В феврале 2021 года Онана был дисквалифицирован на один год за употребление допинга.
Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость вратаря составляет €30 миллионов.
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Источник — Calciomercato
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