Интер нацелился на вратаря Аякса

Миланский «Интер» может подписать 25-летнего голкипера «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онану в будущем январе.

«Интер» лидирует в гонке за футболистом, но игроком также всерьез интересуется «Наполи».

В феврале 2021 года Онана был дисквалифицирован на один год за употребление допинга.

Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость вратаря составляет €30 миллионов.