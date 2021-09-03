Интер нацелился на вратаря Аякса

Андре Онана может продолжить карьеру в итальянском клубе

  • 03.09.2021 14:06
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Интер нацелился на вратаря Аякса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» может подписать 25-летнего голкипера «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онану в будущем январе.

«Интер» лидирует в гонке за футболистом, но игроком также всерьез интересуется «Наполи».

В феврале 2021 года Онана был дисквалифицирован на один год за употребление допинга.

Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость вратаря составляет €30 миллионов.

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Источник — Calciomercato

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