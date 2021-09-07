КАРИКАТУРА ДНЯ. Сборная Италии установила невероятный рекорд

Итальянская национальная команда выдала серию из 36 матчей без поражений

  • 07.09.2021 11:31
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Сборная Италии установила невероятный рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы сборную Италии по футболу.

В рамках отбора на ЧМ-2022 Италия сыграла вничью с Швейцарией (0:0). Этом матч стал для итальянской национальной команды 36-м без поражений подряд. Подопечные Роберто Манчини побили рекорд сборных Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009), которые не проигрывали на протяжении 35 матчей.

«Италия и 36 матчей без поражений (рекорд)», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

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