КАРИКАТУРА ДНЯ. Сборная Италии установила невероятный рекорд

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы сборную Италии по футболу.
В рамках отбора на ЧМ-2022 Италия сыграла вничью с Швейцарией (0:0). Этом матч стал для итальянской национальной команды 36-м без поражений подряд. Подопечные Роберто Манчини побили рекорд сборных Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009), которые не проигрывали на протяжении 35 матчей.
«Италия и 36 матчей без поражений (рекорд)», — прокомментировал Момани свою работу.
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