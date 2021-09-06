Италия установила рекорд по продолжительности серии без поражений

Сборная Италии сыграла вничью с командой Швейцарии (0:0) в рамках отбора чемпионата мира-2022.
В этой игре «Скуадра Адзурра» установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений подряд. Италия не проигрывает уже 36 матчей подряд. Подопечные Роберто Манчини побили рекорд сборных Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009), которые не проигрывали на протяжении 35 матчей.
Последний раз итальянцы проигрывали в 2018-м году Португалии (0:1).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.