Италия установила рекорд по продолжительности серии без поражений

Сборная Италии сыграла вничью с командой Швейцарии (0:0) в рамках отбора чемпионата мира-2022.

В этой игре «Скуадра Адзурра» установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений подряд. Италия не проигрывает уже 36 матчей подряд. Подопечные Роберто Манчини побили рекорд сборных Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009), которые не проигрывали на протяжении 35 матчей.

Последний раз итальянцы проигрывали в 2018-м году Португалии (0:1).