Ефим КОНОПЛЯ: «Чехия – слаженная и организованная команда»

Защитник сборной Украины – о сопернике по предстоящему матчу

  • 07.09.2021 11:23
  • 123 просмотра
  • 0 комментариев
Ефим КОНОПЛЯ: «Чехия – слаженная и организованная команда»
© Football.ua. Ефим Конопля

22-летний защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал вызов в национальную команду и поделился ожиданиями от товарищеского матча против Чехии.

«Вызов в сборную - это всегда приятно. Это главная команда страны. Я очень рад видеть всех ребят. Приехал сюда, чтобы добиваться результата и целей вместе с командой.

Очень понравилось, как играла команда против Франции. Все ребята старались и бились друг за друга.

Да, конечно, всегда хочется играть. Все будут ждать своего шанса, надеюсь, я его получу.

Чехия - слаженная и организованная команда. Думаю, тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как лучше делать, а там уже будем пробовать в игре», - сказал Конопля.

Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности