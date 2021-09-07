Ефим КОНОПЛЯ: «Чехия – слаженная и организованная команда»

22-летний защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал вызов в национальную команду и поделился ожиданиями от товарищеского матча против Чехии.

«Вызов в сборную - это всегда приятно. Это главная команда страны. Я очень рад видеть всех ребят. Приехал сюда, чтобы добиваться результата и целей вместе с командой.

Очень понравилось, как играла команда против Франции. Все ребята старались и бились друг за друга.

Да, конечно, всегда хочется играть. Все будут ждать своего шанса, надеюсь, я его получу.

Чехия - слаженная и организованная команда. Думаю, тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как лучше делать, а там уже будем пробовать в игре», - сказал Конопля.

Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.